La Feria Autosustentable Yanasus invita a recibir la primavera en el barrio Jorge Newbery

Habrá sorteos y premios; la familia podrá disfrutar de importantes propuestas.

Hoy 00:29

La Feria Autosustentable de Artesanos y Emprendedores Yanasus invita a toda la comunidad a compartir una tarde especial este sábado 4 de octubre en la plaza principal del barrio Jorge Newbery. Desde las 18 horas, familias y amigos podrán disfrutar de un paseo entre stands con una amplia variedad de productos artesanales, propuestas de emprendedores locales y un ambiente pensado para celebrar la llegada de la primavera 2025.

El encuentro busca ser un espacio de apoyo a los artesanos y emprendedores de Santiago del Estero, con opciones para todos los gustos y paladares. Además, a las 21 horas, se vivirá un gran show musical en vivo con la presentación de Luis Paz, quien ofrecerá todo su repertorio para bailar y pasarla bien. También habrá un espacio de karaoke abierto para quienes deseen animarse a cantar.

Los organizadores destacaron que la feria está abierta a quienes quieran sumarse con su arte: músicos, bailarines o artistas pueden comunicarse al 3855-306122 para ser parte de la propuesta.

La cita es este sábado, en la plaza del barrio Jorge Newbery, desde las 18 horas. Una oportunidad para disfrutar de la música, el arte y el talento local en un clima festivo y familiar.