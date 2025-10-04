Cambios de último momento en Singapur: Colapinto sube posiciones y saldrá 16º

A pesar de que terminó 18° en la clasificación, el argentino largará más adelante debido a que los comisarios deportivos sancionaron a algunos pilotos.

De una vez por todas, la moneda cayó del lado de Franco Colapinto. En el pasado, hubo sanciones a otros pilotos que no lo beneficiaron directamente por haberse clasificado mejor -mérito suyo-. En esta ocasión, cuando no pudo mejorar su tiempo porque le taparon la vuelta y no pasó del 18° puesto, el destino le hizo un guiño: habrá cambios en la grilla y él ganará posiciones.

En lugar de partir desde el 18° lugar, el piloto de Alpine lo hará desde el 16°. Esto es debido a las descalificaciones de los corredores de Williams, Carlos Sainz y Alexander Albon, quienes presentaron irregularidades en sus monoplazas.

Tras los cambios, así quedó la parrilla del GP de Singapur

George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Isack Hadjar (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Nico Hulkenberg (Sauber) Liam Lawson (Racing Bulls) Yuki Tsunoda (Red Bull) Gabriel Bortoleto (Sauber) Lance Stroll (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine) Esteban Ocon (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Alexander Albon (Williams) Carlos Sainz (Williams)

Cómo fue la clasificación:

El combo de una sucesión de banderas amarillas y el intenso tráfico que lo perjudicó, cuando con el Alpine A525 intentaba mejorar su registro de 1m30s982 en el circuito de Marina Bay, no le permitió a Franco Colapinto superar la primera ronda clasificatoria del Gran Premio de Singapur, 18ª fecha del campeonato mundial de Fórmula 1.

Hasta segundos antes de cerrar esta instancia, el pilarense -que había sido el primero en salir a pista- se encontraba en el grupo que accedió a la siguiente tanda, pero sobre el final fue desplazado al 18° puesto de la tabla, luego de haber completado 9 giros en el trazado callejero de 4.957 metros, y haber utilizado tres juegos de neumáticos blandos, con los cuales fue evolucionando y quedando otra vez por delante de su compañero Pierre Gasly.

Sobre el cierre del corte inicial, el francés se pasó en un frenaje y golpeó levemente con su auto contra el muro, quedando 20° a 0s289 del pilarense, motivando un retraso para reiniciar la sesión a fin de limpiar el sector en donde se produjo este incidente.

Cómo fue la tercera práctica

Franco Colapinto completó la tercera y última sesión de prácticas del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 con una buena prestación de su Alpine A525, con el cual completó un total de 22 giros en el circuito urbano de Marina Bay, y con ello fue completando los ajustes de puesta a punto para afrontar la clasificación y la competencia.

Durante la primera parte de la tanda, el piloto argentino giró con neumáticos de compuesto medio, con los cuales recorrió el circuito de 4.957 metros por 14 vueltas, logrando en su mejor paso 1m32s672; durante esos momentos, Colapinto se pasó en uno de los frenajes corrigiendo la maniobra al recorrer la vía de escape para retornar al sentido de giro, y además rozar uno de los muros, lo cual determinó una detención en boxes para chequear que la suspensión trasera (derecha) no presentaba inconvenientes.

Al retornar a la pista, se le colocaron neumáticos blandos, y con ellos el pilarense completó durante los últimos minutos la sesión cronometrada en donde registró siete giros siendo el mejor de ellos con un tiempo de 1m31s047, que le permitió quedar 16° en la tabla de tiempos y con ello volver a quedar por delante de su compañero Pierre Gasly (19°) por 596/1000 al concluir la última práctica.

Cabe señalar que sobre el cierre de la actividad, Colapinto protagonizó una situación cuasi riesgosa con el campeón Max Verstappen (marcó el mejor tiempo), cuando al observar que Gasly se acercaba rápidamente para mejorar sus tiempos el neerlandés intentó filtrarse por su costado derecho y el Alpine del argentino y el Red Bull llegaron a rozarse levemente, pero sin consecuencias para las unidades.

Agenda del GP de Singapur

Carrera: 09.00

Todas las prácticas, la clasificación y la carrera podrán seguirse en vivo por Disney+