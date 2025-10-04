Franco Colapinto largará 18º del Gran Premio de Singapur de la F1

En el cierre de la primera tanda cronometrada, el argentino quedó eliminado para continuar en las dos rondas siguientes con el Alpine A525.

Hoy 11:45

El combo de una sucesión de banderas amarillas y el intenso tráfico que lo perjudicó, cuando con el Alpine A525 intentaba mejorar su registro de 1m30s982 en el circuito de Marina Bay, no le permitió a Franco Colapinto superar la primera ronda clasificatoria del Gran Premio de Singapur, 18ª fecha del campeonato mundial de Fórmula 1.

Hasta segundos antes de cerrar esta instancia, el pilarense -que había sido el primero en salir a pista- se encontraba en el grupo que accedió a la siguiente tanda, pero sobre el final fue desplazado al 18° puesto de la tabla, luego de haber completado 9 giros en el trazado callejero de 4.957 metros, y haber utilizado tres juegos de neumáticos blandos, con los cuales fue evolucionando y quedando otra vez por delante de su compañero Pierre Gasly.

Sobre el cierre del corte inicial, el francés se pasó en un frenaje y golpeó levemente con su auto contra el muro, quedando 20° a 0s289 del pilarense, motivando un retraso para reiniciar la sesión a fin de limpiar el sector en donde se produjo este incidente.

Cómo fue la tercera práctica

Franco Colapinto completó la tercera y última sesión de prácticas del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 con una buena prestación de su Alpine A525, con el cual completó un total de 22 giros en el circuito urbano de Marina Bay, y con ello fue completando los ajustes de puesta a punto para afrontar la clasificación y la competencia.

Durante la primera parte de la tanda, el piloto argentino giró con neumáticos de compuesto medio, con los cuales recorrió el circuito de 4.957 metros por 14 vueltas, logrando en su mejor paso 1m32s672; durante esos momentos, Colapinto se pasó en uno de los frenajes corrigiendo la maniobra al recorrer la vía de escape para retornar al sentido de giro, y además rozar uno de los muros, lo cual determinó una detención en boxes para chequear que la suspensión trasera (derecha) no presentaba inconvenientes.

Al retornar a la pista, se le colocaron neumáticos blandos, y con ellos el pilarense completó durante los últimos minutos la sesión cronometrada en donde registró siete giros siendo el mejor de ellos con un tiempo de 1m31s047, que le permitió quedar 16° en la tabla de tiempos y con ello volver a quedar por delante de su compañero Pierre Gasly (19°) por 596/1000 al concluir la última práctica.

Cabe señalar que sobre el cierre de la actividad, Colapinto protagonizó una situación cuasi riesgosa con el campeón Max Verstappen (marcó el mejor tiempo), cuando al observar que Gasly se acercaba rápidamente para mejorar sus tiempos el neerlandés intentó filtrarse por su costado derecho y el Alpine del argentino y el Red Bull llegaron a rozarse levemente, pero sin consecuencias para las unidades.

Agenda del GP de Singapur

Carrera: 09.00

Todas las prácticas, la clasificación y la carrera podrán seguirse en vivo por Disney+