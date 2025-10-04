Con el objetivo de entrar en Playoffs, Huracán y Banfield se enfrentan en el Ducó

El Globo buscará cortar su mala racha en el Ducó, mientras que el Taladro necesita sumar para escapar del descenso. Se enfrentan este sábado, desde las 19:00, por la 11° fecha del Torneo Clausura.

Hoy 07:08

Huracán y Banfield se medirán en un partido cargado de necesidades en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. El equipo dirigido por Frank Darío Kudelka arrastra seis partidos sin victorias y quiere darle una alegría a su gente, mientras que los de Pedro Troglio necesitan sumar para escapar definitivamente de la pelea por la permanencia.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El Globo llega golpeado tras la eliminación de la Copa Sudamericana contra Once Caldas y, desde entonces, no pudo volver a ganar. Registra cuatro empates (ante Unión, Independiente Rivadavia, San Lorenzo y Vélez) y una derrota frente a Racing. Actualmente marcha 11° en la Zona A y hoy está quedando afuera de los playoffs, por lo que el triunfo se vuelve imprescindible.

El Taladro, en cambio, tiene una campaña irregular con cuatro victorias, dos empates y cuatro caídas en el Clausura. Suma 14 puntos y comparte la línea de equipos que están clasificando a los octavos de final, aunque su gran preocupación pasa por la tabla anual, donde está a nueve unidades de San Martín de San Juan, el último en zona de descenso.

Los probables equipos serían: Huracán formaría con Galindez; Guidara, Pereyra, Paz, Ibáñez; Ojeda, Gil; Bisanz, Miljevic, Cabral o Urzi; y Giménez.

Mientras que Banfield lo haría con Sanguinetti; López García, Vittor, Meriano, Abraham; Adoryan, Esquivel, Río, Ríos; Méndez y Auzmendi.