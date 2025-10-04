Israel se prepara para implementar el plan de Trump para liberar a los rehenes de Gaza

El gobierno de Netanyahu da luz verde a la primera etapa del plan de paz impulsado por Donald Trump tras la disposición de Hamas para negociar.

Hoy 07:37

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció este sábado que Israel busca la implementación inmediata de la primera etapa del plan de paz de Donald Trump para la liberación de los rehenes israelíes en Gaza, luego de que Hamas manifestara su disposición a iniciar conversaciones para resolver el conflicto.

“Ante la respuesta de Hamas, Israel se prepara para la implementación inmediata de la primera etapa del plan Trump para la liberación de todos los rehenes”, destacó el comunicado de la oficina de Netanyahu. A su vez, se reafirmó la plena cooperación con el presidente estadounidense y su equipo para poner fin a la guerra en Gaza de acuerdo con los principios establecidos por Israel, los cuales coinciden con la visión del presidente Trump.

Según lo informado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), las preparaciones para implementar esta primera fase ya han sido ordenadas, con el compromiso de que la seguridad de las fuerzas israelíes sea la prioridad absoluta. La coordinación operativa se mantendrá en alto nivel, mientras todas las capacidades de las FDI se asignan al Comando Sur para proteger a las fuerzas israelíes en la zona.

Este viernes, el grupo terrorista Hamas emitió una declaración en la que expresó su disposición a liberar a los rehenes israelíes bajo los términos del plan de Trump. Hamas también manifestó su aprobación para un intercambio de prisioneros y la entrada inmediata de ayuda humanitaria a Gaza, como parte de la propuesta de paz.

Donald Trump, por su parte, celebró la disposición de Hamas en un video difundido en sus redes sociales, afirmando que están cerca de lograr el fin del conflicto. El presidente estadounidense pidió a Israel que detuviera de inmediato los bombardeos en Gaza para permitir una liberación segura y rápida de los rehenes. Trump también destacó que el acuerdo no solo se trata de Gaza, sino de lograr una paz duradera en toda la región de Medio Oriente.

El plan de paz presentado por Trump contempla 20 puntos, entre los cuales destacan el cese inmediato de las hostilidades, la liberación de los rehenes, el establecimiento de un gobierno de transición en Gaza supervisado por Estados Unidos, y la desmilitarización de la Franja de Gaza. La iniciativa también fue aceptada por Netanyahu, quien ya había discutido los detalles con Trump en semanas anteriores.

Este plan ha generado reacciones positivas a nivel internacional, con algunos países como Qatar acogiendo con satisfacción la disposición de Hamas para negociar. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue atenta a la evolución de los eventos, con la esperanza de que este acuerdo pueda poner fin a años de conflicto en la región.