Oriana Sabatini compartió su primera foto embarazada y reveló detalles de su cuarto mes de gestación

La artista mostró su barriguita en redes sociales y compartió con sus seguidores cómo se siente en este proceso.

Hoy 07:46

La actriz y cantante Oriana Sabatini compartió este fin de semana la primera foto de su embarazo a través de su cuenta de Instagram (@orianasabatini). En la imagen, que rápidamente se hizo viral, se puede ver a la artista luciendo una barriguita incipiente de su hija, fruto de la relación con el futbolista Paulo Dybala.

Sabatini y Dybala han mantenido a sus seguidores al tanto de las novedades sobre el embarazo, mostrando en redes sociales su entusiasmo por esperar a su primera hija. La pareja, que se muestra muy unida, también comparte momentos de su día a día y detalles del proceso con una ilusión palpable.

A través de una historia de Instagram, Oriana subió una imagen frente al espejo en un look relajado, compuesto por un top deportivo y jogging, donde se refleja claramente el cambio físico que experimenta en su cuarto mes de embarazo. En la historia, la artista mostró la barriguita con una sonrisa y el brillo propio de la felicidad por esta nueva etapa en su vida.

Recientemente, Oriana había hablado sobre cómo está viviendo esta etapa. En un post, detalló cómo le afecta el síndrome propio de su cuarto mes de embarazo, y cómo algunos días le cuesta más que otros adaptarse a los cambios que está experimentando en su cuerpo.