Paul 'Bonehead' Arthurs de Oasis se toma un descanso por su tratamiento contra el cáncer

El guitarrista de la banda británica anunció su diagnóstico de cáncer de próstata y su ausencia temporal en la gira Live ‘25.

Hoy 07:59

En medio de su gira Live ‘25, Oasis ha tenido que hacer un ajuste en su formación. A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, Paul 'Bonehead' Arthurs, guitarrista de la banda desde sus inicios en 1991, anunció que se tomará un descanso debido a su diagnóstico de cáncer de próstata.

El músico de 57 años explicó que aunque se encuentra en tratamiento, está respondiendo de manera positiva, lo que le permitió formar parte de la gira hasta ahora. Sin embargo, debido a la nueva fase de su tratamiento, deberá ausentarse de las próximas fechas en Seúl, Tokio, Melbourne y Sídney. “Estoy muy triste por perderme estos shows, pero me siento bien y estaré de regreso listo para partir a tiempo para Sudamérica”, aseguró en su mensaje.

Arthurs dejó en claro que las fechas de Oasis no se verán modificadas y que el resto de la banda continuará con los conciertos como estaba previsto. "Que se diviertan si van este mes, y los veré de vuelta con la banda en el escenario en noviembre", concluyó.

En apoyo a su compañero, Oasis también compartió el mensaje y expresó su solidaridad con Arthurs. “Te deseamos lo mejor con tu tratamiento, nos vemos pronto en el escenario en Sudamérica”, escribieron. Los seguidores del músico inundaron las redes sociales con mensajes de aliento, diciendo frases como: “Te enviamos mucho amor y vibras positivas” y “Te queremos Bonehead, que te mejores”.

Por otro lado, en torno a Liam Gallagher, han surgido rumores sobre su sobriedad. Según el Daily Mail, el vocalista de Oasis habría participado en una fiesta de fin de gira donde consumió alcohol, algo que había evitado en el pasado debido a su decisión de mantenerse sobrio. Una fuente anónima informó que Gallagher se unió a la celebración durante una hora en la noche del sábado y levantó una copa junto al resto de la banda.

Liam no tardó en responder a las especulaciones en X (antes Twitter) con una serie de mensajes crípticos, entre los que destacaron frases como: “El cuerpo es un templo”, “Todavía libre de toda tentación” y “Detrás de mí, Satanás”, lo que parece ser una forma de negar los rumores y reafirmar su compromiso con su salud.

A pesar de estos rumores, la gira Live ‘25 sigue su curso y se espera que tanto la banda como sus fanáticos vivan momentos memorables en los próximos conciertos.