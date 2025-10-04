Sean “Diddy” Combs fue condenado a 4 años de cárcel por cargos de prostitución

El productor y rapero recibió su sentencia tras ser hallado culpable de dos cargos de prostitución, pero evitó la cadena perpetua.

Sean "Diddy" Combs ha sido finalmente sentenciado a 50 meses de prisión por su condena por prostitución, tras una audiencia en los tribunales de Nueva York presidida por el juez Arun Subramanian. La sentencia se dictó luego de que el magnate de la música fuera encontrado culpable en julio pasado de dos cargos relacionados con la Ley Mann, que regula el tráfico de personas con fines de prostitución.

En el juicio, la fiscalía había solicitado una pena de 11 años y tres meses de prisión, mientras que la defensa del músico había pedido una sentencia de 14 meses. Finalmente, el juez optó por una pena intermedia de 50 meses, lo que marca un giro significativo en el proceso legal que enfrentó Combs.

Un momento clave en la audiencia fue la carta escrita por Diddy, en la que expresó su arrepentimiento y pidió clemencia. Sin embargo, dicha carta generó malestar en el juez Subramanian debido a que contenía una crítica hacia una de las víctimas del caso, lo que el magistrado calificó como “totalmente inapropiado”.

Durante el juicio, Diddy había expresado en un escrito que ya no le importaba la fama ni el dinero, y que lo único que le importaba era su familia, un argumento que no fue bien recibido por la corte.

Aunque enfrentó cargos graves de extorsión y tráfico sexual, el productor de Bad Boy Records logró evitar una sentencia de cadena perpetua, siendo absuelto de estos cargos más serios en el marco de una megacausa en la que también estaban involucrados otros personajes de la industria del entretenimiento.