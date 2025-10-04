Ingresar
Morena Rial desmintió rumores desde la cárcel y aclaró su situación respecto a su hijo Amadeo

La influencer rompió el silencio y compartió una carta escrita a mano desde el penal de Magdalena, aclarando malentendidos sobre su vida en prisión.

Hoy 08:06
More Rial

En las últimas horas, Morena Rial compartió a través de sus historias de Instagram una carta escrita de su puño y letra desde la cárcel, donde se encuentra recluida. En la misiva, la influencer desmintió los rumores que circulan sobre su vida en prisión, especialmente sobre la posible celebración del cumpleaños de su hijo Amadeo en el penal de Magdalena.

Yo, More Rial, comunico: quiero que sepan que donde estoy no tengo comunicación con nadie más que con mis abogados y un núcleo muy pequeño de allegados”, comenzó su mensaje, dejando en claro que su contacto con el exterior está limitado a un círculo muy cercano.

La hija de Jorge Rial también aprovechó para responder a las especulaciones que han estado circulando sobre ella. “Cualquier cosa que se diga de boca de otras personas son más de lo mismo (INVENTOS)”, expresó en referencia a los rumores infundados que la afectan.

Morena también aprovechó la oportunidad para hablar de su situación personal y su deseo de salir de este proceso lo antes posible: "Espero solucionar esta situación lo antes posible y demostrarles a todos mi intención de estar mejor".

Respecto a su hijo Amadeo, que cumplirá un año el próximo 7 de octubre, Morena aclaró los malentendidos: “Desmiento que quiero que Amadeo me venga a ver, por lo cual mis abogados están gestionando videollamadas con él. No es que no lo quiero ver, sino que este no es el ámbito que quiero para él”. De esta manera, explicó que no se trata de no querer verlo, sino de evitar que su hijo esté presente en un entorno tan complejo como la cárcel.

