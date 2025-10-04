El Tottenham de Romero festejó ante Leeds y quedó escolta en la Premier League

Los Spurs ganaron por 2 a 1 en condición de visitante en el marco de la séptima fecha.

Hoy 10:33

El Tottenham logró una importante victoria 2 a 1 en su visita al Leeds, por la séptima fecha de la Premier League, con el regreso de Cristian “Cuti” Romero a la titularidad. Tras haberse perdido el último partido de Champions para preservarse por una molestia en el pie, el defensor argentino volvió a comandar la defensa y fue protagonista en un triunfo que mantiene a su equipo en la pelea por la cima.

El partido comenzó con dominio visitante y a los 23 minutos, Mathys Tel abrió el marcador para los Spurs. Sin embargo, la alegría duró poco: a los 34’, tras un error defensivo, Noah Okafor aprovechó un rebote en el área chica para empatar el encuentro. Con el 1-1, ambos equipos se fueron al descanso.

En el complemento, el Tottenham salió decidido a recuperar la ventaja y lo consiguió a los 57 minutos con un gol de Mohammed Kudus, que sentenció el 2-1 definitivo. Con este resultado, los londinenses alcanzaron la segunda posición de la tabla, quedando solo por detrás de Liverpool.

Más allá de la victoria, el Cuti Romero también fue noticia por un cruce con Okafor. A los 64 minutos discutió con el delantero suizo y terminó amonestado, aunque logró mantener la calma para completar el partido. El defensor argentino volvió a lucir la cinta de capitán y fue clave para sostener el triunfo de los Spurs.