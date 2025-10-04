Ingresar
En vivo: con el regreso de Romero a la titularidad, el Tottenham busca la victoria ante Leeds

Los Spurs quieren sumar de a tres en la séptima fecha de la Premier League para trepar al podio de la tabla de posiciones.

Hoy 08:14

Con el regreso estelar de Cuti Romero entre los 11 titulares, el Tottenham (que viene de empatar 2-2 en la segunda ronda de la Champions League) quiere sumar de a tres en la séptima fecha de la Premier para trepar al podio de la tabla de posiciones. Sin embargo, para lograrlo, los Spurs tendrán que vencer al Leeds en condición de visitante.

