Thiago Medina muestra grandes avances en su recuperación tras el accidente: "Estamos felices"

A tres semanas de su accidente en moto, el ex Gran Hermano continúa su proceso de recuperación y agradece el apoyo de sus seguidores.

Hoy 08:16

A tres semanas de haber sufrido un accidente en moto, Thiago Medina continúa evolucionando favorablemente desde el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno, donde se encuentra internado. Este viernes, su exnovia, Daniela Celis, compartió buenas noticias sobre el estado de salud del ex Gran Hermano a través de sus historias de Instagram.

"Estamos felices. Hoy Thiago continúa mejorando, superando muy bien el postoperatorio. Se encuentra mejor de ánimo, comiendo, y ahora leyendo", expresó Daniela en un mensaje lleno de esperanza. La influencer celebró los avances de Thiago, quien, según contó, ya no requiere soporte de oxígeno, lo que representa un gran paso en su proceso de recuperación. “Si todo continúa de esta manera esperamos una pronta salida de terapia intensiva”, añadió con optimismo.

En su publicación, Daniela Celis también destacó que Thiago Medina está consciente del inmenso apoyo que ha recibido por parte de sus seguidores, quienes han estado orando y enviando energías positivas. "Él ya sabe que están todos ustedes orando, pidiendo y enviando energías positivas para su evolución y les agradece un montón", concluyó el mensaje de agradecimiento de Daniela.