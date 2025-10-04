La risa como medicina: ¿cómo el humor mejora nuestra salud y bienestar?

En un mundo cada vez más agitado, tomarse el tiempo para reír y disfrutar de momentos de humor es más importante que nunca.

Hoy 08:21

En la vida cotidiana, la risa suele asociarse con momentos de relajación y entretenimiento. Sin embargo, su impacto va más allá de un simple gesto. Según expertos, reír no solo alivia el estrés, sino que también tiene efectos positivos en la salud, la inmunidad y las relaciones sociales. En un mundo cada vez más agitado, tomarse el tiempo para reír y disfrutar de momentos de humor es más importante que nunca.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El humor tiene un efecto inmediato en el cuerpo: activa la liberación de endorfinas, conocidas como las "hormonas de la felicidad", y reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Investigaciones de la Mayo Clinic revelan que las personas que ríen con frecuencia tienen una mejor respuesta inmunológica y un menor riesgo de hipertensión arterial.

Además, estudios realizados por la Universidad de Loma Linda en Estados Unidos han demostrado que reír también tiene efectos cognitivos, como una mejora en la memoria y en la capacidad de aprendizaje, especialmente en adultos mayores. Esto se debe al aumento del flujo sanguíneo hacia el cerebro y la reducción de la tensión muscular, lo que favorece la concentración y la receptividad.

Más allá de los cambios físicos, la risa tiene un impacto social profundo. Compartir momentos de humor refuerza los vínculos sociales, genera sensación de pertenencia y mejora la empatía. Según la American Psychological Association, las personas con un sentido del humor activo reportan niveles más altos de satisfacción con la vida y relaciones más duraderas.

Algunos de los principales beneficios de la risa incluyen:

Reduce la presión arterial .

. Disminuye el estrés y la ansiedad .

. Favorece la digestión .

. Refuerza la función inmunológica .

. Mejora la calidad del sueño .

. Fortalece la confianza en las relaciones interpersonales.

Por todo esto, reírse no es solo un pasatiempo, sino un hábito que puede marcar la diferencia en nuestra salud física y emocional.

Los especialistas sugieren buscar momentos de humor de manera intencional como parte de un estilo de vida saludable. Algunas ideas incluyen:

Mirar una película divertida.

Escuchar podcasts de comedia .

. Compartir anécdotas graciosas con amigos.

Practicar el yoga de la risa.

Incluso en el ámbito laboral, el humor es una herramienta poderosa. Mejora el clima organizacional, aumenta la productividad y reduce el ausentismo. No se trata de esperar a que el humor surja espontáneamente, sino de incorporarlo intencionadamente en la rutina diaria, igual que el ejercicio o una alimentación equilibrada.