Con Mastantuono de arranque, Real Madrid venció al Villarreal y recuperó la sonrisa

Hoy 19:12

Real Madrid venció como local a Villarreal por 3-1 en el partido correspondiente a la octava fecha de La Liga de España, y se subió transitoriamente a lo más alto de la tabla de posiciones. El conjunto dirigido por Xabi Alonso, que contó con el juvenil Franco Mastantuono como titular, mostró solidez y jerarquía en una noche clave en el Santiago Bernabéu.

El encuentro tuvo una primera mitad pareja, pero el Merengue impuso su ritmo en el complemento. Vinicius Jr. abrió el marcador a los 2 minutos del segundo tiempo y amplió la ventaja a los 24, esta vez desde el punto penal. Villarreal reaccionó con un descuento del georgiano Georges Mikautadze, que ingresó desde el banco y convirtió a los 28 minutos, aunque rápidamente Kylian Mbappé sentenció la historia a los 36 con una gran definición.

El equipo visitante complicó sus aspiraciones cuando Santiago Mouriño fue expulsado a los 32 minutos de la segunda etapa, dejando a su equipo con diez jugadores. Por su parte, Mastantuono, de buen desempeño, fue reemplazado a la media hora del complemento, recibiendo una ovación del público madridista.

Con esta victoria, Real Madrid suma 21 puntos y se mantiene en lo más alto, con dos de ventaja sobre Barcelona, que tiene un partido pendiente y este domingo visitará a Sevilla. En tanto, Villarreal quedó en la tercera posición con 16 unidades, dejando pasar la oportunidad de igualar al conjunto catalán y mantenerse cerca del líder.