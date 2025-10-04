Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 OCT 2025 | 36º
X
Somos Deporte

Con Mastantuono de arranque, Real Madrid venció al Villarreal y recuperó la sonrisa

El volante argentino fue titular en el triunfo merengue por 3-1. Vinicius (2) y Mbappé marcaron los goles.

Hoy 19:12

Real Madrid venció como local a Villarreal por 3-1 en el partido correspondiente a la octava fecha de La Liga de España, y se subió transitoriamente a lo más alto de la tabla de posiciones. El conjunto dirigido por Xabi Alonso, que contó con el juvenil Franco Mastantuono como titular, mostró solidez y jerarquía en una noche clave en el Santiago Bernabéu.

El encuentro tuvo una primera mitad pareja, pero el Merengue impuso su ritmo en el complemento. Vinicius Jr. abrió el marcador a los 2 minutos del segundo tiempo y amplió la ventaja a los 24, esta vez desde el punto penal. Villarreal reaccionó con un descuento del georgiano Georges Mikautadze, que ingresó desde el banco y convirtió a los 28 minutos, aunque rápidamente Kylian Mbappé sentenció la historia a los 36 con una gran definición.

El equipo visitante complicó sus aspiraciones cuando Santiago Mouriño fue expulsado a los 32 minutos de la segunda etapa, dejando a su equipo con diez jugadores. Por su parte, Mastantuono, de buen desempeño, fue reemplazado a la media hora del complemento, recibiendo una ovación del público madridista.

Con esta victoria, Real Madrid suma 21 puntos y se mantiene en lo más alto, con dos de ventaja sobre Barcelona, que tiene un partido pendiente y este domingo visitará a Sevilla. En tanto, Villarreal quedó en la tercera posición con 16 unidades, dejando pasar la oportunidad de igualar al conjunto catalán y mantenerse cerca del líder.

TEMAS Franco Mastantuono Real Madrid CF

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Cambios de último momento en Singapur: Colapinto sube posiciones y saldrá 16º
  2. 2. Termas: denunció a su hija por abandonar a su nieta de dos años
  3. 3. Los Pumas lucharon, pero no pudieron ante el poderío de Sudáfrica que se consagró en el Rugby Championship
  4. 4. Güemes se dio el gusto y cerró el torneo festejando su primer triunfo como visitante
  5. 5. El tiempo para este sábado 4 de octubre en Santiago del Estero: jornada calurosa con una máxima de 37ºC
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT