El Real Madrid Mastantuono recibe a Villarreal en un partidazo por LaLiga

El Merengue busca recuperarse tras la dura goleada en el clásico ante Atlético, mientras que el Submarino Amarillo quiere dar el golpe en el Bernabéu. Juegan este sábado, desde las 16:00, por la octava fecha del campeonato español.

Hoy 08:00

El Real Madrid vuelve a escena en el Estadio Santiago Bernabéu para medirse ante Villarreal en un duelo clave por la parte alta de LaLiga de España. El equipo de Xabi Alonso llega con confianza tras la goleada en Champions League frente a Kairat, pero con la herida reciente de la dura caída en el clásico ante el Atlético de Madrid, que lo goleó 5-2 el último fin de semana.

El Merengue suma 18 puntos y marcha segundo en la tabla, a solo uno del líder Barcelona. La derrota frente al conjunto de Simeone fue la única de la temporada, en un arranque que incluye ocho triunfos en nueve partidos oficiales. Con el Barça jugando recién el domingo, una victoria dejaría al Real en lo más alto, al menos de manera momentánea.

Por su parte, el Villarreal de Marcelino García Toral también atraviesa un presente positivo en LaLiga: acumula 16 unidades y está tercero, detrás de los gigantes españoles. El Submarino Amarillo ganó cinco partidos, empató uno y perdió el restante, aunque su gran deuda está en el plano internacional, donde apenas sumó un punto de seis en la Champions tras caer ante Tottenham y empatar con Juventus.

Los probables equipos: Real Madrid saldría con Courtois; Valverde, Asencio, Tchouameni, Huijsen, Carreras; Camavinga, Arda Güler, Bellingham; Vinicius y Mbappé. 

Mientras que Villarreal lo haría con Luiz Junior; Mouriño, Veiga, Rafa Marín, Sergi Cardona; Thomas, Pape Gueye, Buchanan, Moleiro; Mikautadze y Pépé.

