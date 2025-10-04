Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 OCT 2025 | 38º
X
Somos Deporte

En vivo: el Real Madrid Mastantuono recibe a Villarreal en un partidazo por LaLiga

El Merengue busca recuperarse tras la dura goleada en el clásico ante Atlético, mientras que el Submarino Amarillo quiere dar el golpe en el Bernabéu.

Hoy 15:56

El Real Madrid vuelve a escena en el Estadio Santiago Bernabéu para medirse ante Villarreal en un duelo clave por la parte alta de LaLiga de España. El equipo de Xabi Alonso llega con confianza tras la goleada en Champions League frente a Kairat, pero con la herida reciente de la dura caída en el clásico ante el Atlético de Madrid, que lo goleó 5-2 el último fin de semana.

► HACÉ CLICk AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Franco Mastantuono Real Madrid CF

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Cambios de último momento en Singapur: Colapinto sube posiciones y saldrá 16º
  2. 2. Los Pumas lucharon, pero no pudieron ante el poderío de Sudáfrica que se consagró en el Rugby Championship
  3. 3. Termas: denunció a su hija por abandonar a su nieta de dos años
  4. 4. El tiempo para este sábado 4 de octubre en Santiago del Estero: jornada calurosa con una máxima de 37ºC
  5. 5. En vivo: con el alivio de la permanencia, Güemes cierra su participación ante Almagro
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT