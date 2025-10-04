En vivo: el Real Madrid Mastantuono recibe a Villarreal en un partidazo por LaLiga

El Merengue busca recuperarse tras la dura goleada en el clásico ante Atlético, mientras que el Submarino Amarillo quiere dar el golpe en el Bernabéu.

Hoy 15:56

El Real Madrid vuelve a escena en el Estadio Santiago Bernabéu para medirse ante Villarreal en un duelo clave por la parte alta de LaLiga de España. El equipo de Xabi Alonso llega con confianza tras la goleada en Champions League frente a Kairat, pero con la herida reciente de la dura caída en el clásico ante el Atlético de Madrid, que lo goleó 5-2 el último fin de semana.

