Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 04 OCT 2025 | 28º
X
Regionales

Preocupación: un alumno de 14 años fue con un revólver a una escuela

Villa Gobernador Gálvez. El adolescente fue trasladado a la comisaría 16ª. La Policía le secuestró un arma de fuego calibre 38, un cartucho percutado y un teléfono celular.

Hoy 09:10

Un alumno de 14 años fue demorado este viernes a la tarde luego de ir con un revólver entre sus pertenencias a la escuela Mariano Moreno Nº 680 de Villa Gobernador Gálvez, donde cursa el primer año de la secundaria. 

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo a información preliminar de fuentes policiales, el adolescente, llamado Benjamín, fue al colegio con un arma de fuego calibre 38 dentro de su mochila.

Te recomendamos: Usaba chaleco antibalas y estaba armado: chofer de una aplicación mató a un delincuente

En principio, fue la preceptora del establecimiento, ubicado en calle Soldado Aguirre 1521, quien dio aviso de la situación a la directora. Luego de hablar con el chico, que le entregó una bolsa con el arma, llamaron al 911

Agentes policiales trasladaron al alumno junto a una hermana a la comisaría 16ª, donde seguía demorado hasta este viernes a la noche. 

TEMAS Santa Fe

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. En vivo: Franco Colapinto afronta la clasificación del Gran Premio de Singapur de la F1
  2. 2. El tiempo para este sábado 4 de octubre en Santiago del Estero: jornada calurosa con una máxima de 37ºC
  3. 3. En vivo: Los Pumas enfrentan a Sudáfrica en Twickenham por el cierre del Rugby Championship
  4. 4. Con el alivio de la permanencia, Güemes cierra su participación ante Almagro
  5. 5. Argentina busca el primer puesto del grupo ante Italia en el Mundial Sub 20
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT