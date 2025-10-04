Javier Milei viaja a Entre Ríos y Santa Fe para apoyar a sus candidatos

El Presidente se reunirá con el gobernador Rogelio Frigerio, con quien mantiene un frente electoral. En el territorio que gobierna Maximiliano Pullaro apuesta a una lista pura.

Hoy 10:22

El presidente Javier Milei mantiene la estrategia de protagonizar la campaña electoral, en medio de las tensiones que mantiene por el escándalo que involucra a José Luis Espert con un supuesto financiamiento narco. Este sábado viajará a Entre Ríos y Santa Fe para apoyar las lista de La Libertad Avanza que competirán el próximo 26 de octubre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Llegará en primer lugar a Paraná. Allí, tendrá una reunión a solas con el gobernador Rogelio Frigerio en un hotel de la zona de la costanera. Aún no está definido si se sumará o no a alguna otra actividad tras este cónclave. La foto con el dirigente del PRO será importante también, por la necesidad de revincularse con los gobernadores por pedido de EEUU tras el respaldo financiero del Tesoro.

Luego de las actividades del mediodía, Milei partirá a Santa Fe. Una vez que concluya sus recorridas allí, volverá a Paraná, donde, según lo anunciado hasta el momento, habrá una convocatoria a militantes y simpatizantes libertarios en la costanera. La cita será en Laurencena y Acuerdo de San Nicolás, un punto estratégico en el medio de la avenida. Allí podrían realizarse una caminata y luego un acto.

Según explicaron fuentes de la organización, la intención es que el Presidente “vuelva a la esencia de 2023, mostrándose como uno más, que salude y esté cercano a la gente”.

El panorama electoral

En la provincia litoraleña, los libertarios conformaron una alianza con el espacio del gobernador, Juntos por Entre Ríos. En el armado de listas, LLA se quedó con los dos cargos expectantes al Senado. Esos lugares quedaron para Joaquín Benegas Lynch, hermano de Bertie, el diputado por Buenos Aires; y la empresaria Romina Almeida. También encabezará la lista de Diputados con Andrés Laumann. El segundo y el tercer lugar serán para JxER: allí se ubican Alicia Fregonese y Darío Schneider, ambos funcionarios del gabinete de Frigerio.

Entre Ríos renovará sus tres bancas en el Senado. Dos serán para el ganador y uno para el que quede en segundo lugar. También pondrá en juego 5 de sus 9 bancas en Diputados. La fuerza que se imponga el 26 de octubre se quedará con tres. La segunda, con dos. En la provincia estarán habilitadas a votar 1.053.652 personas.