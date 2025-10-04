Ingresar
Santiago del Estero se prepara para la 66ª edición del Maratón de EL LIBERAL - "60 Años de Canal 7"

La tradicional competencia se correrá el domingo 9 de noviembre, con más de $35 millones en premios y un incentivo especial para los asociados de Tarjeta Sol.

Hoy 10:57

El Maratón Aniversario del Diario EL LIBERAL – 60 Años de Canal 7 ya tiene todo listo para su 66ª edición, que se disputará el domingo 9 de noviembre en el circuito callejero de la Madre de Ciudades.

Este año se entregarán más de $35 millones en premios, con un premio principal de $10 millones, que podrá duplicarse si el ganador es socio de Tarjeta Sol. Además, habrá 25 premios de $100 mil para los inscriptos anticipadamente a través de la web de EL LIBERAL y dos premios sorpresa gentileza de Tu Mundo Constructor por un total de $5 millones.

Los participantes deberán presentarse con su documento de identidad para retirar su kit en Galería Plaza Mayor (Avellaneda 133, 1º Piso, local Tarjeta Sol), del 20 de octubre al 8 de noviembre, en los siguientes horarios: lunes a viernes de 8 a 13 y de 18 a 21 hs. Mientras que los sábados de 9 a 12 hs.

La competencia vuelve a posicionarse como el evento deportivo más importante del calendario santiagueño. En la edición 2024, los ganadores fueron Martín Méndez (21k) y Miguel Ángel Garro (10k) entre los hombres, mientras que Ivanna Herrera Loto (21k) y Nélida del Carmen Peñaflor (10k) se consagraron entre las damas.

