Motociclista intentó evadir control vehicular y chocó contra un policía

Termas. Un operativo de control vehicular terminó con un funcionario policial lesionado, luego de que una motocicleta lo impactara de lleno en la madrugada de este sábado.

Hoy 11:35

El hecho ocurrió alrededor de las 6.30 en avenida Suipacha, entre Belgrano y Ruta Nacional 9, en el barrio Sector El Alto, donde el cabo primero Denis Marcelo Sánchez, de 34 años, cumplía funciones en la División del Departamento Vial Termas.

Mientras supervisaba la identificación de un automóvil, un motociclista a bordo de una Rouser 160 cc color negro, acompañado por una joven, cruzó intempestivamente la zona de control y atropelló al uniformado, ocasionándole lesiones en su rodilla izquierda. Tras el choque, el conductor perdió el dominio y ambos ocupantes de la moto cayeron al asfalto, resultando heridos.

El rodado era guiado por Rodrigo Marcelo Juárez, de 24 años, domiciliado en barrio Toro Yacu, quien viajaba junto a Abigail Santos. Ambos fueron trasladados de urgencia al CIS Termas.

El fiscal de turno, Dr. Emanuel Sabater, dispuso que el motovehículo quede secuestrado y que el conductor permanezca en calidad de demorado, mientras se realizan pericias de Criminalística en el lugar del accidente. En tanto, el cabo primero Sánchez adelantó que radicará la denuncia correspondiente.