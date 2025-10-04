Termas: denunció a su hija por abandonar a su nieta de dos años

La situación de la menor, que fue hallada sola en la calle durante la madrugada, generó preocupación entre los vecinos del barrio Los Fierros, quienes la llevaron a la casa del abuelo.

El episodio se registró cerca de las cinco de la madrugada de este sábado, en la intersección de calles Necochea y Brasil. Allí, Juan Carlos Medina, de 51 años, domiciliado en el mismo sector, manifestó que un vecino le entregó a su nieta, tras hallarla en la calle sin compañía de un adulto responsable.

Medina explicó a los uniformados de la Comisaría Comunitaria N° 40 que su hija, Valentina Medina, de 20 años, madre de la menor, se había ausentado horas antes. Según relató, la joven es consumidora de alcohol y sustancias tóxicas, y no es la primera vez que la niña queda en situación de abandono.

Por disposición del personal de la Comisaría de la Mujer y el Menor, a cargo de la oficial subinspectora Andrea Lazarte, se invitó al abuelo a radicar la correspondiente denuncia para dar inicio a actuaciones legales que garanticen la protección de la menor.