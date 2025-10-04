George Russel hizo la pole en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1

Se corrió la clasificación en Marina Bay, en la 18° jornada de la temporada 2025. Max Verstappen (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren), completaron el podio.

Hoy 11:36

George Russel (Mercedes) hizo la pole en la clasificación del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1, fue el más rápido en la Q2 y supo mantener esa posición, incluso mejorando su tiempo en la Q3, para dejar atrás a Max Verstappen (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren), quienes completaron el podio. El argentino Franco Colapinto no pudo superar la Q1 y largará 18ª en la carrera del domingo.