George Russel hizo la pole en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1

Se corrió la clasificación en Marina Bay, en la 18° jornada de la temporada 2025. Max Verstappen (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren), completaron el podio.
George Russel (Mercedes) hizo la pole en la clasificación del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1, fue el más rápido en la Q2 y supo mantener esa posición, incluso mejorando su tiempo en la Q3, para dejar atrás a Max Verstappen (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren), quienes completaron el podio. El argentino Franco Colapinto no pudo superar la Q1 y largará 18ª en la carrera del domingo.