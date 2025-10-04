Detuvieron a cinco personas en La Católica por el robo de farolas y reflectores del alumbrado público en la Costanera

Los acusados fueron aprehendidos tras allanamientos realizados por el Departamento de Robo y Hurto Capital, en el marco de una investigación iniciada por reiteradas denuncias vecinales.

Hoy 11:31

Un importante operativo policial permitió la detención de cinco personas acusadas de sustraer farolas y reflectores del alumbrado público en la Costanera de la ciudad.

La investigación se inició días atrás a partir de denuncias de vecinos que alertaron sobre la falta de luminarias en distintos sectores del paseo ribereño. Ante ello, personal del Departamento de Robo y Hurto Capital llevó adelante diversas tareas de inteligencia que permitieron identificar a un grupo de individuos que, de manera reiterada, venía cometiendo estos ilícitos.

Con orden judicial, los efectivos concretaron allanamientos en domicilios del barrio La Católica, donde se logró la aprehensión de los cinco sospechosos. Según fuentes policiales, todos poseen antecedentes vinculados a delitos contra la propiedad.

En los procedimientos también se incautaron elementos relacionados con la causa, mientras que la investigación continúa activa con el objetivo de dar con otros posibles partícipes y recuperar la totalidad de los bienes sustraídos.