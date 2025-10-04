La Policía busca intensamente a un niño de 13 años desaparecido en el barrio Bosco III

La División Búsqueda de Personas de la Policía inició un operativo para dar con el paradero del menor, visto por última vez en la zona norte de Ciudad Capital.

Hoy 11:37

Efectivos de la División Búsqueda de Personas se encuentran abocados a la localización de un niño de 13 años identificado como Thiziano Paz, domiciliado en el barrio Bosco III.

El menor responde a las siguientes características: ojos marrones claros achinados, contextura delgada, altura aproximada de 1,50 metros, cutis blanco y cabello castaño oscuro corto. Al momento de su desaparición vestía un pantalón corto deportivo color blanco y negro, remera deportiva y zapatillas negras marca Topper.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que ayude a dar con el paradero del niño. Cualquier información puede ser comunicada a la División Búsqueda de Personas, al teléfono 4226638 o al 154971621, o bien acercarse a la dependencia policial más cercana.