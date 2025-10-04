La bronca de Colapinto tras la qualy en Singapur: "Lamentablemente pasan cosas que no controlamos"

El piloto argentino quedó 18° en la clasificación con el Alpine y apuntó contra varios rivales que le taparon su giro rápido en la Q1. Ahora buscará revancha en el GP de Singapur.

Hoy 11:56

Franco Colapinto no ocultó su malestar luego de quedar eliminado en la Q1 de la clasificación del Gran Premio de Singapur. El joven piloto argentino, a bordo del Alpine A525, terminó en el puesto 18 y descargó su bronca contra quienes lo bloquearon en su último intento de vuelta rápida en el trazado urbano de Marina Bay.

“Tuve muchísimo tráfico: a Lawson, Sainz, otro más que estaba en el medio tapando a todos… Cuando estás a dos segundos de un auto perdés carga aerodinámica y agarre. Me molestaron mucho”, explicó Colapinto apenas se bajó del monoplaza. Y agregó: “Me voy caliente, porque teníamos buen auto para pasar. No era excelente, pero con un buen esfuerzo podíamos lograrlo. Lamentablemente pasan estas cosas que no controlamos. Da mucha bronca”.

De cara a la carrera, el argentino se mostró cauto: “Mañana tenemos unas vueltas para probar… Sabemos que no es nuestro fuerte y muchos secretos no íbamos a encontrar. Hay que intentar que las gomas no se sobrecalienten tanto e ir para adelante. Ojalá sea un mejor día que hoy”.

Más allá del resultado, Colapinto rescató un punto positivo: volvió a quedar por delante de su compañero Pierre Gasly, al que superó en cuatro de las últimas cinco clasificaciones. “Estoy conforme con mis mejoras, pero nos falta mucho como equipo para estar más cerca”, cerró el piloto de 22 años.

El Gran Premio de Singapur se correrá este domingo a las 9.00 (hora argentina) y será transmitido en vivo por Disney+ Premium.