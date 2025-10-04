River y Rosario Central protagonizan un duelo clave pensando en la próxima Libertadores

El Millonario visita al Canalla este domingo desde las 21:15 por la fecha 11 del Torneo Clausura. Con Di María como figura y Gallardo sin rotaciones, el partido promete ser decisivo en la pelea por la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Luego de sellar su pase a semifinales de la Copa Argentina con un triunfo ajustado ante Racing, River volverá a escena en un duelo de máxima exigencia. Este domingo, desde las 21:15, visitará a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, donde impartirá justicia Yael Falcón Pérez.

El equipo de Holan, con Ángel Di María como estandarte, atraviesa un gran momento. En la última fecha goleó 3-0 a Gimnasia y se ubica sexto en la Zona A con 15 puntos en 9 partidos, además de tener pendiente el complemento contra Sarmiento. En la tabla anual, Central lidera la zona de clasificación directa a la Copa Libertadores con 50 unidades, apenas uno más que River.

Por su parte, el Millonario llega con una agenda apretada y dos derrotas consecutivas en la Liga Profesional (ante Atlético Tucumán y Deportivo Riestra). Sin embargo, Marcelo Gallardo no planea rotaciones y mantendría el mismo once que superó a Racing, con Miguel Borja como referencia de ataque. La baja confirmada será Maximiliano Salas por suspensión, mientras que Enzo Pérez casi no llega por lesión.

Aunque River ya tiene la vía de la Copa Argentina como atajo hacia la Libertadores, el Clausura es prioridad. La tabla anual lo obliga: la diferencia con Boca, hoy en zona de Copa Sudamericana, es de solo dos puntos. En este contexto, el cruce ante Central aparece como una final anticipada.

Probable formación de Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Ángel Di María, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Enzo Copetti, Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Probable formación de River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Miguel Borja, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.