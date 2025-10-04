Talleres y Belgrano paralizan Córdoba en una nueva edición del clásico

La T y el Pirata se juegan todo en el Kempes este domingo desde las 16:45, por la fecha 11 del Torneo Clausura.

Hoy 01:24

La provincia de Córdoba volverá a detenerse este domingo con el clásico entre Talleres y Belgrano, que se jugará desde las 16:45 en el Mario Alberto Kempes, sin público visitante y con arbitraje confirmado para una tarde que promete emociones fuertes.

El equipo de Carlos Tevez llega entonado tras la victoria ante Sarmiento. El gol de Nahuel Bustos lo posiciona como candidato firme a ser titular junto a Federico Girotti en la delantera, en un esquema 4-4-2. La duda pasa por el lateral izquierdo: aunque Miguel Navarro ya purgó la suspensión, el buen nivel de Gabriel Báez lo mantiene con chances de sostener la titularidad. En el mediocampo, la incógnita es si el colombiano Juan Camilo Portilla o Matías Galarza acompañarán a Ulises Ortegoza en el eje central.

Por su parte, el Pirata tiene todo listo. Con Ricardo Zielinski en el banco y todos sus titulares a disposición, el DT repetirá el once que utilizó en los últimos compromisos, tanto en el Clausura como en la Copa Argentina. Lisandro López y Santiago Longo, que habían terminado la semana con molestias, respondieron bien y serán de la partida.

El “Ruso” mantiene la flexibilidad táctica, con la posibilidad de variar entre línea de tres, cuatro o cinco defensores según lo exija el encuentro. En el mediocampo, la presencia de Lucas Zelarayán será clave para alimentar a los delanteros Franco Jara y Nicolás Fernández.

Los once de Talleres serían Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Miguel Navarro; Rick Lima Morais, Ulises Ortegoza, Juan Camilo Portilla, Valentín Depietri; Nahuel Bustos y Federico Girotti.

Y Belgrano pondría en cancha a Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López y Alexis Maldonado; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Francisco González Metilli y Adrián Spörle; Lucas Zelarayán; Franco Jara y Nicolás Fernández.