Un hombre fue detenido por el robo y comercialización de agroquímicos en Añatuya

Hoy 12:23

En un procedimiento llevado a cabo el viernes por la noche, personal de la Comisaría 41, a cargo del Subcomisario Pablo Méndez, detuvo a un hombre por el robo y la comercialización ilegal de agroquímicos en la Ruta 7, a la altura del Paraje El Malacara, Departamento Taboada, a unos 30 km de Añatuya.

Durante el operativo, se procedió al secuestro de una escopeta calibre 16 con 5 cartuchos del mismo calibre y 20 bidones de agroquímicos, 2 de 20 litros y 18 de 5 litros, que se encontraban en poder del detenido. El hombre fue sorprendido en actitud sospechosa, portando tanto el arma como los productos químicos.

El detenido intentó justificar su presencia en la ruta indicando que planeaba comercializar los agroquímicos, pero su versión no resultó convincente para los efectivos. Según las investigaciones preliminares, el sujeto ya habría revendido otros bidones a un productor agropecuario de la zona.

Con el conocimiento y aval del Fiscal de Turno, se realizó el acta de secuestro correspondiente, que incluyó tanto el arma de fuego como los agroquímicos. El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen y la red de comercialización de los productos.