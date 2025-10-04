“Un fogonazo de color naranja”: sorpresa por un meteorito que iluminó la noche en Mendoza

Videos. El bólido hizo que, por unos segundos, la noche se hiciera de día en los primeros minutos del sábado.

Un meteorito cruzó el cielo de Mendoza en los primeros minutos de este sábado y causó sorpresa entre los lugareños que, entre testigos directos y cámaras de seguridad, lograron ver el fenómeno. Ocurrió a las 0.39 y quedó registrado en videos que usuarios compartieron en las redes sociales.

Algunos mendocinos vieron la bola de fuego cruzando el cielo. Muchos otros, en cambio, fueron sorprendidos por el fogonazo que convirtió la noche en día, por unos pocos segundos.

"Estaba en un asado al aire libre en Villa Nueva, Guaymallén. Bastante bajo, en el cielo, hacia el sudeste del Gran Mendoza, se vio por 3 o 4 segundos un bola de fuego. Fue un fogonazo, de color rojizo naranja", le dijo Rocío, testigo directa, a Clarín.

En los videos se observa el momento exacto en que la noche quedó iluminada de rojo.

El "fogonazo rojizo" corresponde al instante en que el bólido ingresa en la atmósfera terrestre a gran velocidad y se desintegra.

"Me parece que cayó un meteorito o no sé... Iluminó el cielo unos segundos la luz y después chau! No creo que haya caído en Mendoza pero no se que era esa luz!", escribió una usuaria de redes sociales.

Las escasas nubes en el cielo facilitaron la observación del bólido surcando el cielo y también potenciaron el destello.

"Se iluminó la noche en Mendoza, tremendo meteorito a las 00.41am", reaccionó otro usuario.

Otro escribió, maravillado: "Necesito saber si alguien más vio el meteorito que pasó por el cielo de Mendoza, no puede ser".