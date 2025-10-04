El arzobispo García Cuerva se pronunció sobre el triple crimen de Florencio Varela y la crisis del narcotráfico

El líder religioso criticó la ausencia del Estado en los barrios y la amenaza del “narcoestado”.

Hoy 12:30

En el marco de la 51° peregrinación a Luján, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, se refirió al reciente triple crimen de Florencio Varela y criticó duramente la situación de inseguridad y narcotráfico que atraviesan los barrios populares del país.

En declaraciones a Radio Mitre, García Cuerva advirtió que la ausencia del Estado en diversas zonas del conurbano ha dado lugar a la consolidación de lo que él denominó un "narcoestado", refiriéndose al creciente poder de las organizaciones criminales en áreas desprotegidas.

“Cuando el Estado se retira de los barrios, lamentablemente la situación se torna muy compleja y avanza lo que llamamos el ‘narcoestado’”, expresó el arzobispo, quien también mostró su preocupación por la inacción estatal ante el avance del narcotráfico.

El triple crimen de Florencio Varela, ocurrido el 13 de septiembre, tuvo como víctimas a Morena Verdi y Brenda del Castillo, dos jóvenes de 20 años, y Lara Gutiérrez, una adolescente de 15. Las tres fueron torturadas, mutiladas y asesinadas tras ser engañadas con la promesa de asistir a una fiesta. Según los investigadores, el crimen estaría vinculado al narcotráfico, en una disputa relacionada con un robo de cocaína.

“Lo que ha sucedido es desgraciadamente la expresión de todo un submundo ligado a drogas, violencia y comercio de armas. Nos tenemos que ocupar seriamente como país”, destacó García Cuerva, al llamar a una reflexión profunda sobre la situación de los barrios populares y el accionar del crimen organizado.

En línea con su mensaje, los obispos de Quilmes y San Justo también se han pronunciado en contra de las zonas liberadas a manos de mafias narcos, denunciando la ausencia del Estado en estas áreas y el crecimiento del narcotráfico institucionalizado.