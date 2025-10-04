Mitre cierra su participación en la Primera Nacional ante Estudiantes en el 8 de Abril

El Aurinegro jugará su último partido del año en casa, ya sin chances de Reducido. Se miden desde las 15:30.

Hoy 01:25

El Club Atlético Mitre despedirá la temporada este domingo desde las 15:30 en el estadio Dres. José y Antonio Castiglione, donde recibirá a Estudiantes de Caseros por la fecha 34 de la Primera Nacional, correspondiente a la Zona B. El duelo arrancará con climas distintos: el local sin objetivos deportivos y la visita con la ilusión de subirse a lo más alto.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El Aurinegro, que viene de caer goleado 3-0 frente a Deportivo Morón, completará otra campaña decepcionante en la categoría. Con 39 puntos en la tabla (producto de 10 victorias, 9 empates y 14 derrotas), ocupa el 13º puesto y solo intentará cerrar la fase regular sumando para maquillar una floja actuación en el torneo.

En cambio, el panorama es completamente distinto para Estudiantes, que llega a Santiago con la chance de quedarse con la punta de la zona. El “Pincha” suma 58 unidades (17 triunfos, 7 empates y 9 derrotas) y viene de derrotar 1-0 a Colón de Santa Fe. Si gana en el 8 de Abril y Gimnasia de Mendoza no se impone como local ante Defensores de Belgrano, el conjunto de Caseros se quedará con el liderazgo y jugará la final por el primer ascenso a la Liga Profesional.

Terna arbitral