Mitre no lo pudo sostener y cerró el torneo con un empate ante Estudiantes de Caseros

Hoy 17:52

Mitre igualó 1-1 ante Estudiantes de Caseros en el encuentro correspondiente a la última fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El Aurinegro afrontó este compromiso sin presiones, ya sin chances de clasificación al Reducido y lejos de la lucha por la permanencia.

El equipo santiagueño se adelantó en el marcador gracias al gol de Javier Martínez, quien a los 44 minutos del primer tiempo aprovechó una buena jugada colectiva para poner en ventaja al conjunto dirigido por Cristian Mazzón.

Sin embargo, cuando todo parecía encaminado hacia una despedida con triunfo, Mateo Acosta apareció a los 38 minutos del complemento y estableció el 1-1 definitivo. El empate no le sirvió a Estudiantes de Caseros, que necesitaba ganar para soñar con la final por el ascenso.

Con el pitazo final, Mitre cerró una campaña irregular, finalizando en el puesto 13 con 40 puntos, producto de 10 victorias, 10 empates y 14 derrotas. Una temporada con altibajos que dejó al equipo nuevamente en deuda con su gente.

Ahora, el Aurinegro deberá dar vuelta la página y enfocarse en la temporada 2026, con el objetivo de renovar ilusiones y mejorar lo hecho en este 2025, buscando volver a ser protagonista en la Primera Nacional.