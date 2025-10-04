En vivo: Mitre cierra su participación en la Primera Nacional ante Estudiantes en el 8 de Abril

El Aurinegro jugará su último partido del año en casa, ya sin chances de Reducido. Se miden desde las 15:30.

Hoy 14:10

El Club Atlético Mitre despedirá la temporada este domingo desde las 15:30 en el estadio Dres. José y Antonio Castiglione, donde recibirá a Estudiantes de Caseros por la fecha 34 de la Primera Nacional, correspondiente a la Zona B. El duelo arrancará con climas distintos: el local sin objetivos deportivos y la visita con la ilusión de subirse a lo más alto.

