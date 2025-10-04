CLASIFICADOS PANORAMA
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 OCT 2025 | 31º
En vivo: Mitre cierra el torneo ante Estudiantes de Caseros
El Aurinegro quiere despedirse en casa con una sonrisa.
Hoy 18:32
Mitre Estudiantes de Caseros
► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO
Club Atlético Mitre
Primera Nacional
