Javier Milei suspendió un acto de campaña en Santa Fe por incidentes: hay al menos tres detenidos

El Presidente tenía previsto realizar una caminata por una peatonal del centro de la capital provincial, pero no la pudo realizar.

Hoy 12:47

El presidente Javier Milei mantiene la estrategia de protagonizar la campaña electoral, en medio de las tensiones generadas por el escándalo que involucra a José Luis Espert con un supuesto financiamiento narco. Sin embargo, tal como ocurrió días atrás en Tierra del Fuego, el presidente tuvo que cambiar sus planes debido a incidentes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Milei tenía previsto realizar un acto de campaña en la provincia de Santa Fe para apoyar a los candidatos a diputados de La Libertad Avanza. El mandatario llegó al aeropuerto de Sauce Viejo minutos antes de las 10.

La actividad tenía como punto central una breve caminata por la peatonal San Martín junto a dirigentes libertarios y candidatos. Sin embargo, en ese lugar se encontraban partidarios libertarios y grupos de izquierda, y se produjeron incidentes.

En ese choque desarmaron un gazebo que habían armado de La Libertad Avanza al grito de “Milei, basura, vos sos la dictadura”. Entre los grupos que repudiaban la presencia del Presidente había también banderas del PJ. De acuerdo a la información oficial, hubo al menos tres personas detenidas por los incidentes.

Ante la imposibilidad de realizar la actividad prevista, el mandatario fue trasladado hasta un hotel en la zona del puerto de Santa Fe. A las 11.20 salió a saludar al balcón y. unos minutos después, bajó a saludar a sus seguidores. Cantó con ellos y tomó un megáfono para hablar

Luego, se armó la burbuja de la Policía Federal y partió rumbo a la localidad entrerriana de Paraná, a donde llegó a las 12:20.

Según lo anunciado hasta el momento, en Paraná habrá una convocatoria a militantes y simpatizantes libertarios en la costanera. La cita será en Laurencena y Acuerdo de San Nicolás, un punto estratégico en el medio de la avenida. Allí podrían realizarse una caminata y luego un acto.

Además, está previsto que se encuentre a solas con el gobernador Rogelio Frigerio, con quien logró sellar un frente electoral para los comicios del 26.

Según explicaron fuentes de la organización, la intención es que el Presidente “vuelva a la esencia de 2023, mostrándose como uno más, que salude y esté cercano a la gente”.