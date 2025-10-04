Trump agradeció a Israel por la pausa en los bombardeos y lanzó un ultimátum a Hamas

El presidente estadounidense advierte que no tolerará demoras en el proceso de liberación de rehenes y el acuerdo de paz con Gaza.

Hoy 13:00

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció públicamente a Israel por detener temporalmente los bombardeos sobre la Ciudad de Gaza, con el objetivo de permitir las negociaciones para la liberación de los rehenes y la concreción de un acuerdo de paz con Hamas.

A través de un mensaje en su red social Truth Social, Trump expresó su firme postura: “No toleraré demoras, como muchos creen que ocurrirán, ni ningún resultado en el que Gaza vuelva a representar una amenaza. ¡Hagamos esto, RÁPIDO! ¡Todos recibirán un trato justo!”

Este mensaje llegó tras la aceptación por parte de Hamas del plan estadounidense para liberar a los rehenes en Gaza, lo que fue confirmado por la Casa Blanca. En este contexto, Trump envió a su enviado especial para Oriente Medio, Steve Wikoff, y a su yerno, Jared Kushner, a Egipto para afinar los detalles de las negociaciones.

El mandatario estadounidense también insistió en que Israel cesara inmediatamente los bombardeos sobre Gaza, al considerar que la liberación de los rehenes era una prioridad. Este mensaje de Trump refleja la presión sobre Hamas para actuar con rapidez y cumplir con el acuerdo.