Abren la caja fuerte robada en Las Termas y hallan pasaportes y 1.550 dólares

La Justicia de Las Termas de Río Hondo realizó la apertura del elemento recuperado en presencia del fiscal, abogados defensores y del comerciante damnificado, constatando el contenido real de la caja fuerte.

Hoy 15:35

La causa por el robo de una caja fuerte con 10 mil dólares en Las Termas sumó un capítulo clave este sábado, cuando se llevó a cabo la apertura del elemento secuestrado en la Sección Robos y Hurtos de la Departamental N°6. La medida fue encabezada por el fiscal Dr. Emanuel Sabater, junto a la defensa técnica de los imputados, Santiago Fernando Jiménez (32), alias “Jiménez”, y Javier Ramón Romero (34), alias “Chaqueño”, además de los letrados que representan al damnificado, el comerciante Pedro Martín Rutkevicius (37).

Con la intervención de un cerrajero judicial, se logró abrir la caja fuerte recuperada el viernes en una zona montuosa de La Aguada, luego de que los presuntos autores la abandonaran tras no poder forzarla. El procedimiento se complicó debido a los daños en el teclado frontal provocados durante los intentos de apertura.

En su interior se constató la existencia de seis pasaportes pertenecientes al damnificado y su familia, junto con la suma de 1.550 dólares estadounidenses, muy por debajo de los 10 mil denunciados inicialmente. El comerciante explicó que probablemente su esposa habría retirado parte del dinero días antes, ya que también conocía la combinación de seguridad de la caja fuerte.

La medida quedó documentada en actas con la firma de todos los presentes. El fiscal Sabater dispuso la restitución inmediata al damnificado de los efectos personales, el dinero y la caja fuerte.

Mientras tanto, los detenidos Jiménez y Romero permanecen alojados en sede policial, a disposición de la Justicia, acusados del robo ocurrido en un comercio del barrio Toro Yacu. El caso, inicialmente caratulado como hurto agravado, continúa bajo investigación, aguardando nuevas diligencias judiciales.