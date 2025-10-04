Jornada negativa para los argentinos en el Masters 1000 de Shanghái: perdieron Comesaña y Ugo Carabelli

El único representante nacional que avanzó a la tercera ronda fue Francisco Cerúndolo.

Hoy 12:20

Los tenistas argentinos Francisco Comesaña y Camilo Ugo Carabelli se despidieron del Masters 1000 de Shanghái tras caer en sus respectivos partidos de segunda ronda ante dos de los favoritos del certamen.

Comesaña perdió por 6-4 y 6-0 frente al italiano Lorenzo Musetti (8°), mientras que Ugo Carabelli fue derrotado 6-4 y 6-2 por el australiano Alex de Miñaur (7°). Ambos encuentros tuvieron un desarrollo similar: los argentinos ofrecieron resistencia en el primer set, pero no pudieron sostener el ritmo ante rivales de jerarquía.

En el caso de Comesaña, el primer parcial fue muy parejo, aunque Musetti aprovechó su única chance de quiebre para tomar ventaja y dominar luego por completo la segunda manga, cerrando el triunfo en una hora y 27 minutos. Por su parte, Ugo Carabelli también tuvo un arranque prometedor, pero De Miñaur impuso su velocidad y regularidad para sentenciar el partido con comodidad.

En la próxima instancia, Musetti se medirá ante su compatriota Luciano Darderi (26°), que atraviesa un gran 2025, mientras que De Miñaur enfrentará al polaco Kamil Majchrzak, vencedor del estadounidense Brandon Nakashima (29°).

Con las eliminaciones de Comesaña y Ugo Carabelli, el único argentino que sigue en carrera en el octavo Masters 1000 de la temporada es Francisco Cerúndolo (19°), quien venció al francés Adrian Mannarino y ahora enfrentará al belga Zizou Bergs. En tanto, Sebastián Báez, que también había alcanzado la segunda ronda, cayó el viernes ante el danés Holger Rune (10°).