Leandro Ramella: “Es una Liga muy dura, será difícil ganar de visitante"

El entrenador de Quimsa palpitó la primera gira de su equipo ante Obras y Peñarol.

Hoy 16:52

El entrenador de Quimsa, Leandro Ramella, analizó el presente de la Fusión antes de emprender su primera gira de la temporada, en la que enfrentará a Obras Sanitarias y Peñarol, dos rivales de peso en la Liga Nacional de Básquet.

Tras la victoria ante Argentino de Junín, el técnico marplatense destacó el trabajo de su plantel durante los últimos días. “Tuvimos una semana de entrenamientos muy intensa, ya que buscamos seguir construyendo y armar la identidad que queremos”, afirmó.

Ramella subrayó la exigencia del certamen y los desafíos que representa jugar fuera de casa: “Esta temporada La Liga es muy dura, será muy difícil ganar de visitante. Nos toca un Peñarol que apuesta a pelear arriba con una localía fuerte, mientras que Obras ya demostró su buen juego en los amistosos y tiene un plantel con jerarquía. Es una gira difícil, pero creo que así será a lo largo de la competencia. Tenemos que aprender a jugar de visitantes”, explicó.

En cuanto al rendimiento del equipo en el arranque del torneo, el ex entrenador de Quilmes y La Unión remarcó: “Somos un equipo nuevo, nos llevará tiempo llegar a nuestro nivel más alto. Lo que sí no podemos perder es la concentración”.

Quimsa viajará rumbo a Buenos Aires, donde visitará el lunes a Obras Sanitarias y el miércoles a Peñarol, en el inicio de una exigente gira en esta nueva edición de la Liga Nacional.