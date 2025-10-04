El once que piensa Gallardo para enfrentar a Rosario Central: una baja confirmada y una duda en el medio

El DT prepara la visita al Canalla con modificaciones obligadas y la incógnita sobre la presencia del capitán.

Hoy 16:52

River Plate visitará este domingo a las 21:15 horas a Rosario Central, en el cierre de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025, con la misión de dejar atrás las dos derrotas consecutivas que interrumpieron su buen arranque en el certamen. En un Gigante de Arroyito que promete estar colmado, el equipo de Marcelo Gallardo intentará recuperar confianza ante un rival que llega en alza.

Tras el triunfo frente a Racing por la Copa Argentina, el plantel millonario retomó los entrenamientos en Los Cardales, donde el cuerpo técnico definió los últimos detalles antes del viaje a Rosario. Gallardo deberá resolver una baja confirmada y una duda importante para conformar el once titular.

El delantero Maxi Salas no podrá estar disponible por su suspensión de dos fechas tras la expulsión ante Riestra, mientras que el mediocampista Enzo Pérez sigue en recuperación de una herida en la rodilla izquierda. “Enzo todavía tiene los puntos y tiene para unos días más; mientras los tenga cicatrizando, no va a estar en condiciones de jugar”, explicó el Muñeco en conferencia de prensa.

A esas ausencias se suma la del juvenil Ian Subiabre, convocado al Mundial Sub-20 de Chile con la Selección Argentina. Ante este panorama, el entrenador analiza reforzar el mediocampo y dejar a Facundo Colidio como único referente en ataque.

La posible formación de River

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Portillo, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero, Nacho Fernández; Facundo Colidio.

El partido se jugará este domingo a las 21:15 horas en el Gigante de Arroyito, con transmisión de ESPN Premium, en un duelo clave para que River recupere terreno en la pelea por los puestos de clasificación a la Copa Libertadores.