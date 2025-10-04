Conmoción en el barrio General Paz por el hallazgo de un hombre sin vida

El cuerpo fue encontrado este sábado por la siesta y, según las primeras estimaciones, llevaba al menos dos días sin vida. La Justicia ordenó su traslado hacia la morgue para la autopsia correspondiente.

Hoy 17:14

Un macabro hallazgo se produjo durante la siesta de este sábado en el barrio General Paz, donde fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre cuya identidad aún no pudo ser establecida.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con los primeros informes, el fallecido llevaba por lo menos dos días muerto al momento del hallazgo. Hasta ahora se desconocen las circunstancias que habrían provocado la muerte.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Quinta, quienes resguardaron la escena bajo directivas de la fiscal de turno, que dispuso el inmediato traslado del cuerpo hacia la morgue judicial para la realización de la autopsia.

La investigación continuará a fin de establecer la identidad del fallecido y determinar las causas precisas de su muerte.