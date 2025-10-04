Giovanni Simeone marcó un gol en el electrizante empate de Torino ante Lazio

El delantero argentino abrió el marcador para su equipo, que igualó 3-3 como visitante en un emotivo partido. Es el segundo tanto que convierte en lo que va de la temporada.

Hoy 14:03

Giovanni Simeone fue protagonista en el empate 3-3 entre Torino y Lazio, en el marco de la sexta fecha de la Serie A de Italia. El delantero argentino, que fue nuevamente titular, anotó su segundo gol en la temporada y sigue consolidándose como una de las piezas claves del conjunto turinés.

El hijo del Cholo Simeone abrió el marcador a los 16 minutos del primer tiempo, aprovechando una gran jugada colectiva para poner en ventaja al Torino. Sin embargo, la Lazio reaccionó rápidamente y lo dio vuelta gracias a un doblete de Matteo Cancellieri, quien marcó a los 24 y 40 minutos de esa etapa inicial.

En el complemento, el ingresado Ché Adams igualó las acciones a los 28 minutos, y sobre el cierre, Saúl Coco volvió a adelantar a la visita en tiempo de descuento. Pero en una definición dramática, Danilo Cataldi, de penal, puso el 3-3 definitivo en la agonía del encuentro.

Con este resultado, Torino quedó en el 16° lugar de la tabla con cinco puntos, apenas fuera de la zona de descenso, mientras que Lazio, que contó con la presencia de Taty Castellanos como titular, se ubica décima con siete unidades, perdiendo la oportunidad de acercarse a los puestos de clasificación europea.