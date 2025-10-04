La M11 de Lawn Tennis tuvo una destacada participación en la fecha de URBA en Buenos Aires

Los chicos santiagueños vivieron un fin de semana histórico en el club Belgrano Athletic.

Hoy 19:23

La División M-11 del Santiago Lawn Tennis Club vivió un fin de semana histórico al participar de la fecha de la URBA (Unión de Rugby de Buenos Aires), invitada por el club Belgrano Athletic, uno de los clubes más tradicionales del rugby nacional.

El evento, desarrollado en las canchas del club anfitrión, contó además con la presencia de Hindú Club y San Andrés, otros históricos del rugby argentino. La delegación santiagueña, compuesta por 26 chicos, tuvo una actuación destacada: disputaron 9 partidos, de los cuales ganaron 6, empataron 1 y cayeron en 2.

El grupo, que regresará a Santiago este domingo, estuvo integrado por el staff: Mario Ugozzoli, Daniel Soria y Cristian Rodríguez; el entrenador: Rubén Villagra; y el preparador físico: Santiago Sequeira. Entre los jugadores se destacaron Ignacio Abalos, Nicolás Achaval, Samir Abregu, Santiago Bailon, Salvador Barrón, Felipe Caro, Benicio Cortina, Jerónimo Cruz, Cayetano Di Pietro, Jeremías Giribaldi, Malek Juri, Félix Lapalma Dech, Agustín Lezana, León Montiel, Juan Ignacio Nassif, Zahir Nasif, Mateo Paz, Felipe Rodríguez, Santiago Robato Britos, Romel Rojo, Gerónimo Romiti, Bernardino Sánchez, Manuel Soria, Santiago Ugozzoli, Antonio Villagra y Gioa Bai Von Rusz.

La participación en esta fecha representa un paso importante para los jóvenes del Santiago Lawn Tennis, que pudieron medirse con equipos de primer nivel y acumular experiencias valiosas para su formación deportiva y personal.