Quimsa debuta en la Liga Femenina recibiendo a Hindú en el Estadio Ciudad

Las chicas fusionadas quieren arrancar el torneo festejando en casa.

Hoy 00:22

Quimsa tendrá su primer partido de la Liga Femenina este domingo desde las 19 horas en el Estadio Ciudad, enfrentando a Hindú de Córdoba, que también hará su debut en la competencia.

la Fusión apostará nuevamente por un plantel mayoritariamente santiagueño, con la experiencia de Lucía Boggetti, Lorena Campos, Rocío Iturre, Emilia Rojas y Agostina Leguizamón, junto con las U21 Clara Della Rosa y Lara Gramajo, y un sólido grupo de juveniles integrado por Josefina Peralta, Guillermina Macció, Violeta Saravia, Emilia Amado, Isabella Mansilla y Helena Traube. El equipo será dirigido por Germán Brao, con Javier Bejarano como asistente.

En la antesala del debut, Lucía Boggetti, oriunda de Monte Quemado, destacó la dificultad del encuentro inicial: “Creo que todos los partidos serán difíciles en esta zona, sobre todo el primero por ser el debut y por los nervios del comienzo. Hindú es un equipo debutante, pero viene trabajando muy bien en el femenino y será un rival complicado”.

Por su parte, Hindú de Córdoba llega con expectativas renovadas y contará en su rotación con jugadoras destacadas como Melina Niz, Malvina D’Agostino y Agustina Bazán.

El salto inicial será este domingo a las 19 horas en el Estadio Ciudad, marcando el comienzo de una nueva temporada para Quimsa Femenino, con la ilusión de un buen arranque frente a su público.