Quimsa no pudo con Hindú y cayó en su debut en la Liga Femenina

Las santiagueñas no mostraron su mejor versión y perdieron por 60 a 39. El jueves reciben a San José de Mendoza.

Hoy 20:56

Quimsa no tuvo un buen estreno en la Liga Femenina de Básquet y perdió por 60 a 39 frente a Hindú de Córdoba, en el encuentro disputado en el Estadio Ciudad. Las santiagueñas no lograron mantener el ritmo del inicio y fueron superadas con claridad por el conjunto cordobés, que festejó en su debut en la categoría.

El partido comenzó con un buen arranque de Lorena Campos, quien anotó ocho puntos seguidos para las locales. Sin embargo, tras un comienzo errático de Hindú, las visitantes se acomodaron y descontaron con Valentina Galfrascoli, cerrando el primer cuarto con ventaja para Quimsa por 11-7. En el segundo parcial, el equipo dirigido por Germán Brao perdió precisión en ataque, mientras que Malvina D’Agostino y Belén Poete le dieron la ventaja a la visita, que se fue al descanso arriba por 25-17.

En el complemento, Hindú fue contundente. Con triples de Alegre y Valdez, estiró la diferencia ante un equipo local que solo pudo anotar desde la línea de libres. A diez minutos del final, las cordobesas dominaban 47-20. En el último cuarto, Rocío Iturre y Campos intentaron achicar la brecha, pero Galfrascoli volvió a aparecer para sentenciar el resultado final: 60-39.

La figura del partido fue Valentina Galfrascoli, con 19 puntos y 8 rebotes, acompañada por Malvina D’Agostino (14 rebotes) y Belén Alegre (12 tantos). En Quimsa, se destacaron Lorena Campos con 16 puntos y Rocío Iturre con 8.

Las Fusionadas volverán a jugar este jueves como locales ante San José de Mendoza, mientras que Hindú recibirá el martes a Náutico de Rosario.

