Thiago Almada, desafectado de la Selección Argentina para la fecha FIFA

El surgido en Vélez padece una lesión muscular y si bien en un principio fue convocado por Scaloni para la doble fecha de octubre, finalmente quedó descartado.
La convocatoria de Lionel Scaloni para la próxima fecha FIFA de octubre sufrió una baja importante: Thiago Almada. El delantero, quien recientemente se incorporó al Atlético de Madrid por 21 millones de euros, no podrá sumarse a los compromisos de la Albiceleste debido a que aún no está completamente recuperado de su lesión muscular.
El entrenador del Atlético, Diego Simeone, confirmó que Almada no estará disponible para el duelo de este domingo frente al Celta de Vigo: “Está entrenando bien. Se lesionó con la selección argentina hace veintipico días, se está recuperando bastante bien, ayer hizo su primer entrenamiento, hoy una parte, pero consideramos que todavía no está para competir”, explicó el Cholo.
Simeone agregó que cuidarán al jugador para que llegue en óptimas condiciones a los próximos compromisos del Colchonero: “Lo seguiremos cuidando, esperando que se recupere lo más rápido posible. Contra Osasuna, dentro de dos semanas, imagino que ya estará muy bien”. Almada se lesionó el 9 de septiembre con la Selección y desde entonces se ha perdido todos los partidos del Atlético, incluyendo los enfrentamientos ante Villarreal, Liverpool, Mallorca, Rayo Vallecano, Real Madrid y Eintracht Frankfurt, más el próximo choque frente al Celta en Balaídos.
El surgido de Vélez tenía chances de volver a la Selección Argentina el 10 de octubre contra Venezuela o el 13 ante Puerto Rico, pero finalmente no será de la partida, y la Albiceleste no planea buscar un reemplazante por el momento.
El Atlético de Madrid arrnacó la temporada de manera irregular, pero muestra signos de recuperación con tres victorias consecutivas, destacando las goleadas ante Real Madrid en La Liga y Eintracht Frankfurt en la Champions League, y actualmente se ubica quinto en La Liga con 12 puntos, a siete del líder Barcelona.