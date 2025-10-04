Papelón de Brasil en el Mundial Sub-20: perdió con España, terminó último y quedó eliminado

La Verdeamerala cayó por 1-0 ante los europeos y se despidieron del certamen que se disputa en Chile al sumar solamente un punto en el Grupo C, que clasificó a Marruecos y México a los octavos de final.

El Mundial Sub 20 que se disputa en Chile dejó este sábado una de las grandes sorpresas de la fase de grupos: Brasil perdió 1-0 frente a España y quedó eliminado del certamen.

El único gol del encuentro fue marcado por Iker Bravo, y resultó suficiente para que los españoles avanzaran en el Grupo C. Tanto Brasil como España llegaban a esta última fecha con solo un punto, por lo que el partido se transformó en un mano a mano: el que perdía quedaba afuera, y la derrota fue para el equipo brasileño.

Brasil había iniciado su participación con un empate 2-2 frente a México y luego cayó 2-1 contra Marruecos, por lo que llegaba al duelo ante España sin margen de error. España, por su parte, había perdido en su debut ante Marruecos por 2-0 y empatado 2-2 frente a México, situación que obligaba a ganar para seguir con vida en el torneo.

Con esta derrota, Brasil quedó eliminado de la competencia, mientras que España, con 4 puntos, deberá esperar la definición de los otros grupos para saber si avanza como uno de los mejores terceros, ya que quedó detrás de Marruecos (6 puntos) y México (5) en la tabla del Grupo C.