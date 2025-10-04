Vuelve un clásico: el Fiat 600 regresa en versión SUV híbrida

El Grupo Stellantis anunció la preventa del nuevo modelo que se fabricará en Polonia. Será híbrido suave y reemplazará al 500X.

Hoy 20:57

El Fiat 600, uno de los autos más recordados por los argentinos, vuelve al país con una propuesta completamente renovada. El Grupo Stellantis anunció la preventa del nuevo 600 Hybrid, un SUV compacto que combina diseño moderno, tecnología híbrida y el espíritu del histórico modelo que marcó a generaciones entre las décadas del 60 y el 80.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Fabricado en Polonia, este nuevo integrante de la familia Fiat llega como parte del plan de electrificación progresiva que la automotriz está impulsando en la región. La preventa se extenderá hasta fines de octubre, cuando la marca realice el lanzamiento comercial oficial en la Argentina y confirme su precio final.

Cómo es el nuevo Fiat 600 Hybrid

El flamante 600 Hybrid llega para ocupar el lugar que dejó el 500X, lanzado en 2017, y se posiciona como una alternativa SUV dentro del segmento compacto. Mide 4,18 metros de largo y 2,56 metros entre ejes, mientras que su baúl ofrece 385 litros de capacidad.

El modelo ya se había mostrado en la última temporada de verano en los espacios promocionales de Fiat en la Costa Atlántica, donde generó gran expectativa entre el público. Además, forma parte del cupo de vehículos electrificados aprobado por el Gobierno, por lo que no pagará arancel extrazona.

Gracias a este beneficio, su precio estimado rondará los 30.000 dólares, un valor competitivo frente a otros SUV compactos de origen chino que llegan al país bajo un régimen similar.

Motor y tecnología

El nuevo Fiat 600 Hybrid utiliza un sistema mild-hybrid (MHEV) o híbrido suave, que combina un motor 1.2 turbo naftero de tres cilindros con 136 CV y 230 Nm de par máximo, junto con un motor eléctrico alimentado por una batería de iones de litio de 48V y 0,9 kWh, que aporta 29 CV y 55 Nm.

En conjunto, ambos propulsores entregan 145 caballos de potencia, con transmisión automática de seis marchas y tracción delantera. Se trata del mismo esquema mecánico que equipa al DS 3, otro de los modelos híbridos del grupo Stellantis.

Equipamiento y seguridad

Aunque Fiat aún no reveló la configuración completa, el nuevo 600 Hybrid contará con seis airbags, llantas de aleación de 17 pulgadas, luces full LED y una pantalla multimedia de 10,1 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay.

Con estas características, el SUV se medirá con modelos del Mercosur como el Chevrolet Tracker, Honda HR-V, Peugeot 2008 y Volkswagen T-Cross, aunque su principal rival directo será el Toyota Yaris Cross, que también llegará al país antes de fin de año con motorización híbrida.