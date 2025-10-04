El general que detuvo a “Pequeño J” en Perú explicó cómo lo encontraron y aseguró: “Solo tenía monedas”

El general Nilton Santos Villalta reiteró que el presunto autor intelectual del triple crimen en Florencio Varela no cuenta con antecedentes penales en el territorio peruano, a diferencia de su padre y sus tíos.

Hoy 20:59

Mientras se espera la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, señalado como el presunto autor intelectual del triple crimen de Florencio Varela, siguen revelándose detalles del operativo para detenerlo y su vinculación con el mundo criminal.

El operativo de captura en Perú estuvo a cargo del general Nilton Reinaldo Santos Villalta, director de la División Antidrogas, de la Policía Nacional del Perú, quien confirmó que el sospechoso de ordenar el asesinato de Brenda, Morena y Lara “no era un personaje conocido” en aquel país, antes de este cruento caso.

Valverde Victoriano “no tiene ningún tipo de movimiento migratorio, no registra ni salida ni entrada” de Perú, lo que indicaría que se trasladaba por pasos no autorizados.

Si bien no tiene antecedentes en su país natal, “Pequeño J” sí cuenta con una estrecha conexión con el mundo delictivo, según aclaró el general Santos Villalta. “Ha crecido en un ambiente siempre vinculado al delito, a cualquier comisión de algún acto criminal”, puntualizó.

“El padre fue asesinado en 2018; los tíos, uno de ellos internado en el penal en Trujillo, y el otro tiene denuncias por diferentes delitos, sobre todo el robo y extorsión”, ratificó.

Los tíos de “Pequeño J”, Mario y Luis, también salieron del Perú en agosto, “se supone que con dirección a la Argentina”. Registraron la salida del país de origen, pero mientras que uno de ellos regresó, al otro le perdieron el rastro.

En cuanto al padre de “Pequeño J”, Janhzen Valverde, el general indicó que pertenecía a una banda criminal, llamada “Los Injertos de Nuevo Jerusalén”, y fue asesinado como venganza por matar al integrante de una banda rival.

Sin embargo el director de la División antidrogas del Perú explicó que esas organizaciones, que se crearon en el distrito La Libertad, “estaban vinculadas a delitos patrimoniales, robo, y extorsiones, pero no relacionado al tráfico de drogas”.