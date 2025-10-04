El picante posteo de Mastrángelo por las acusaciones en la previa del clásico entre River y Racing

El árbitro, a quien se lo relacionó con el Millonario por una pasada declaración de un familiar, escribió en sus redes sociales tras el partido por Copa Argentina.

El árbitro Hernán Mástrangelo, encargado de impartir justicia en el partido entre River y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, quedó en el centro de la polémica tras la difusión de una vieja frase de un familiar que lo vinculaba sentimentalmente con el Millonario.

Antes del encuentro disputado en Rosario, que terminó con victoria de River por 1-0 con gol de Maximiliano Salas, se viralizaron declaraciones de Romina Mástrangelo, hermana del juez e hija de Carlos Mástrangelo, histórico árbitro nacional. “En casa todos somos gallinas, todas mis hermanas, mi hermano y todos los nietos de papá”, afirmaba en una entrevista, frase que volvió a circular en redes sociales y encendió la previa del partido.

Un par de días después del encuentro, Mástrangelo publicó un mensaje en sus redes sociales en el que respondió de manera elegante pero firme a las versiones: “Después de tantas pavadas, solo queda responder con honestidad y profesionalismo”, escribió el árbitro, acompañando la frase con una foto junto a sus asistentes y el cuarto juez.

El partido en el Gigante de Arroyito se disputó en un clima tenso, tanto en las tribunas como dentro del campo de juego. La jugada más polémica fue un codazo de Adrián “Maravilla” Martínez sobre Juan Carlos Portillo en el primer tiempo. Mástrangelo decidió amonestar al delantero, aunque muchos consideraron que la acción merecía la expulsión directa.

Sin VAR en la competencia, la decisión generó fuertes críticas. De todas formas, Martínez terminó viendo la roja en el cierre del segundo tiempo por doble amarilla, cerrando así una noche cargada de tensión que el árbitro intentó dejar atrás con su mensaje posterior.